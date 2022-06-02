В НАТО не считают, что россия отомстит за военную помощь Украине от США

КИЕВ. 2 июня. УНН. НАТО не ожидает мести со стороны рф из-за решения США предоставить Украине современное вооружение. Об этом заявил в интервью CNN генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает УНН.

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“Нет, я не предполагаю этого, потому что союзники НАТО и именно НАТО, оказывая поддержку Украине, помогают ей отстаивать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН”, — заявил Столтенберг.

Напомним

В НАТО не видят никаких изменений в ядерной позиции россии, и напоминают, что любое применение ядерного оружия полностью изменит характер конфликта.