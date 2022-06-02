Все равно, что потерять свободу: Зеленская заявила, что Украина не будет уступать свои территории

КИЕВ. 2 июня. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила во время интервью ABC News, что Украина не будет уступать свои территории россии, ведь это означало бы то же, что и уступить свободу, передает УНН.

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"Украинцы не могут нормально воспринимать такие заявления от лидеров великих стран мира потому, что мы не готовы уступать свои территории... Это все равно, что уступать свободу", – сказала Зеленская.

Детали

Во время интервью первая леди повторила позицию Президента Владимира Зеленского, что Донбасс, где сейчас сосредоточено наступление россии, снова станет украинским. Она заявила, что страна-агрессор не остановилась бы, если бы Украина уступила территории.

"Он (агрессор — ред.) продолжал бы давить, он продолжал делать все новые и новые шаги вперед, все новые и новые нападения на нашу территорию", — добавила она.

Ранее

25 мая Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе и рассказала о гуманитарной ситуации в Украине.