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Все равно, что потерять свободу: Зеленская заявила, что Украина не будет уступать свои территории

Все равно, что потерять свободу: Зеленская заявила, что Украина не будет уступать свои территории

Елена Зеленская

КИЕВ. 2 июня. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская заявила во время интервью ABC News, что Украина не будет уступать свои территории россии, ведь это означало бы то же, что и уступить свободу, передает УНН.

Цитата

"Украинцы не могут нормально воспринимать такие заявления от лидеров великих стран мира потому, что мы не готовы уступать свои территории... Это все равно, что уступать свободу", – сказала Зеленская.

Детали

Во время интервью первая леди повторила позицию Президента Владимира Зеленского, что Донбасс, где сейчас сосредоточено наступление россии, снова станет украинским. Она заявила, что страна-агрессор не остановилась бы, если бы Украина уступила территории.

"Он (агрессор — ред.) продолжал бы давить, он продолжал делать все новые и новые шаги вперед, все новые и новые нападения на нашу территорию", — добавила она.

Ранее

25 мая Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе и рассказала о гуманитарной ситуации в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Елена Зеленская
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