Министр обороны Украины поблагодарил Байдена за отправку ракетных систем HIMARS

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников публично поблагодарил президента США Джо Байдена и американских военных за включение ракетных систем HIMARS в следующий пакет военной помощи Украине, пишет УНН.

Цитата

"Мне было приятно увидеть в 11-м пакете военной помощи США Украине шесть букв, которых ждала вся страна: HIMARS. Наше сотрудничество крепче, чем когда-либо! Спасибо, президент США Джо Байден, министр обороны США Ллойд Остин, Госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель объединого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли", - написал Резников в Twitter.

Дополнение

В заявлении, сделанном в среду, Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.

