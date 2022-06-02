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Министр обороны Украины поблагодарил Байдена за отправку ракетных систем HIMARS

Министр обороны Украины поблагодарил Байдена за отправку ракетных систем HIMARS

Алексей Резников (в центре)

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников публично поблагодарил президента США Джо Байдена и американских военных за включение ракетных систем HIMARS в следующий пакет военной помощи Украине, пишет УНН.

Цитата

"Мне было приятно увидеть в 11-м пакете военной помощи США Украине шесть букв, которых ждала вся страна: HIMARS. Наше сотрудничество крепче, чем когда-либо! Спасибо, президент США Джо Байден, министр обороны США Ллойд Остин, Госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель объединого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли", - написал Резников в Twitter.

Дополнение

В заявлении, сделанном в среду, Байден официально объявил о включении производимых в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины.

Системы будут иметь радиус действия около 70 километров, сообщил журналистам в Пентагоне в среду представитель министерства обороны США, что больше, чем что-либо, что было отправлено Украине на сегодня.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Минобороны, Украина, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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