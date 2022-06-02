Меркель выразила поддержку Украине после месяцев молчания – Reuters

КИЕВ. 2 июня. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после месяцев молчания выразила солидарность с Украиной и назвала "варварской" войну, начатую россией. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Меркель заявила, что не будет давать совета со стороны, но но пожелала украинскому правительству найти конец "этой варварской войне", сообщил Reuters один из участников церемонии прощания с президентом Конфедерации немецких профсоюзов DGB, на котором она выступала.

Ранее актер Ульрих Маттес, являющийся другом Меркель, рассказал журналу Stern, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться.

"Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", – сказал он.

Некоторые другие немецкие политики, в частности, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с россией, возможно, была "слишком оптимистичной".

Контекст

Меркель вызвала критику со стороны США и других стран за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию. Бывший канцлер также отмечала необходимость продолжить общение с российским диктатором владимиром путиным даже после того, как россия временно оккупировала Крым, Донецкую и Луганскую области.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Меркель выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права. Месяцы ее молчания по поводу ситуации в Украине вызвали возмущение.

Ранее

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ЕС продолжать поддерживать Украину в борьбе с россией.