Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС ожидается в середине июня - журналист

КИЕВ. 2 июня. УНН. Европейская комиссия, как ожидается, в середине июня предоставит свой вердикт по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

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"Заключения Европейской комиссии по заявкам на членство в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, скорее всего, будут представлены не на следующей неделе, а скорее через неделю", - подчеркнул журналист.

the European Commission's opinions on the EU membership applications of #Ukraine #Georgia and #Moldova are not likely to come next week but rather the week after. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Напомним

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Уже 10 мая в Европейской комиссии официально получили от Украины вторую часть ответов из опросника, необходимые для предоставления выводов относительно предоставления Украине перспектив членства в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет членом Европейского Cоюза.