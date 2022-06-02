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Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС ожидается в середине июня - журналист

Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС ожидается в середине июня - журналист

КИЕВ. 2 июня. УНН. Европейская комиссия, как ожидается, в середине июня предоставит свой вердикт по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Цитата

"Заключения Европейской комиссии по заявкам на членство в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, скорее всего, будут представлены не на следующей неделе, а скорее через неделю", - подчеркнул журналист.

Напомним

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Уже 10 мая в Европейской комиссии официально получили от Украины вторую часть ответов из опросника, необходимые для предоставления выводов относительно предоставления Украине перспектив членства в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет членом Европейского Cоюза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, война с Россией
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