Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС ожидается в середине июня - журналист

КИЕВ. 2 июня. УНН. Европейская комиссия, как ожидается, в середине июня предоставит свой вердикт по заявке Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Цитата

"Заключения Европейской комиссии по заявкам на членство в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, скорее всего, будут представлены не на следующей неделе, а скорее через неделю", - подчеркнул журналист.

the European Commission's opinions on the EU membership applications of #Ukraine #Georgia and #Moldova are not likely to come next week but rather the week after.