россии понадобится тактическая пауза перед форсированием Северского Донца – британская разведка

КИЕВ. 2 июня. УНН. россии понадобится короткая тактическая пауза перед тем, как форсировать реку Северский Донец, потому что украинские военные разрушили мосты. Об этом информирует УНН, ссылаясь на данные британской разведки.

Детали

Британские разведчики сообщили, что войска России взяли под контроль большую часть Северодонецка, однако главную дорогу в Северодонецкий "карман" контролируют украинские бойцы.

Отметили, что россия продолжает достигать постоянных локальных успехов, в частности благодаря большой концентрации артиллерии, но также терпит и потери.

Поскольку оккупанты готовятся перевести фокус на Донецкую область, "жизненно важной" для них является переправа через Северский Донец, информирует министерство обороны Великобритании. Река является естественной преградой, потенциально оккупанты могут ее перейти возле недавно захваченного Лимана, а также Северодонецка и Лисичанска.

Поскольку украинские бойцы разрушили существующие мосты, российским войскам понадобится по крайней мере короткая тактическая пауза, чтобы перенастроиться на противоположные переправы, отмечают разведчики. По их мнению, россияне рискуют потерять часть импульса, который они создали за последнюю неделю.

Напомним

Оккупанты пытаются дойти до Лисичанска с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка, информируют эксперты ISW.