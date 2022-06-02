рф должна отвести силы в море и предоставить гарантии безопасности: в МИД ответили лаврову по "заминированных портах"

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта, и как первый шаг рф должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление главы МИД россии сергея лаврова о том, что россияне якобы пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты, передает УНН.

Николенко подчеркнул, что напав на Украину, россия осадила украинские морские порты. Российская армия заминровала часть морской акватории, постоянно предприниет попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

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Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море», – заявил Николенко.

Детали

Спикер МИД отметил, что «как первый шаг россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Он напомнил, что в результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и ​​не могут попасть к конечным потребителям, в первую очередь в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны.

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«Действия россии могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к ситуации голода. россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации», - сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.

«Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше пострадать от агрессии рф против Украины, использовать их контакты с москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну», - написал Николенко.

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