Украина получает 330 млн евро от ЕС: подписано соглашение

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украина и ЕС подписали соглашение о финансовой поддержке, которую блок оказывает нашей стране, в размере 330 млн евро, пишет УНН.

Цитата

«Вместе с Катариной Матерновой (заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам о расширении ЕК – ред.) подписала чрезвычайный пакет ЕС в размере 330 млн евро", - написала в своем Twitter вице-премьер- министр по европейской и евроатлантической интеграции.

Детали



Как отметила Матернова, пакет будет направлен на поддержку ВПЛ, восстановление мелкомасштабной инфраструктуры, восстановление экономики, цифровой трансформации, устойчивой к киберугрозам, и независимые СМИ.

Ранее

Как писал УНН, Европейский совет вместе со странами G7 готов предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.