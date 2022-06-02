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Украина получает 330 млн евро от ЕС: подписано соглашение

Украина получает 330 млн евро от ЕС: подписано соглашение

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украина и ЕС подписали соглашение о финансовой поддержке, которую блок оказывает нашей стране, в размере 330 млн евро, пишет УНН.

Цитата

«Вместе с Катариной Матерновой (заместитель гендиректора Генерального директората по соседству и переговорам о расширении ЕК – ред.) подписала чрезвычайный пакет ЕС в размере 330 млн евро", - написала в своем Twitter вице-премьер- министр по европейской и евроатлантической интеграции.

Детали

Как отметила Матернова, пакет будет направлен на поддержку ВПЛ, восстановление мелкомасштабной инфраструктуры, восстановление экономики, цифровой трансформации, устойчивой к киберугрозам, и независимые СМИ.

Ранее

Как писал УНН, Европейский совет вместе со странами G7 готов предоставить Украине 9 млрд евро финансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь
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