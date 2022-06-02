Нацсовет по восстановлению провел встречу с Ассоциацией городов Украины
Даниил Гетманцев
КИЕВ. 2 июня. УНН. В рамках работы Национального совета восстановления Украины от последствий войны секретарь Нацсовета, председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев провел встречу с Ассоциацией городов Украины. Об этом говорится на его Telegram-канале, передает УНН.
Цитата
“Обсудили вопросы о полномочиях местных громад в области налогообложения местными налогами, предложения по дальнейшей доле реверсной дотации, усовершенствования среднесрочного бюджетного планирования и другие неотложные вопросы. Спасибо коллегам за очень конструктивный разговор!” – рассказал Гетманцев.
Добавим
В Нацсовете по вопросам восстановления будет создан Банк Идей. От рабочих групп уже поступили предварительные наработки по приоритетным направлениям восстановления Украины. Пока они продолжают согласовываться и дорабатываться.
Секретарь Нацсовета Даниил Гетманцев сообщил, что всего в Нацсовете - 23 рабочих группы по направлениям и более 2500 экспертов.
“Мы даем бизнесу, общественным деятелям, экспертам возможность предложить видение по восстановлению инфраструктуры, жилищного строительства, медучреждений, школ и других важных сфер, пострадавших во время войны", - заявил он.
Напомним
Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, который создан 21 апреля 2022 года с целью преодоления последствий российско-украинской войны.