Можно сказать, перед нами три всадника Апокалипсиса: Боррель о ситуации в мире

КИЕВ. 2 июня. УНН. Проблемы, с которыми сегодня сталкивается и может столкнуться в перспективе мир, напоминают три всадника Апокалипсиса. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам 14-го Совета ассоциации ЕС-Иордания в Аммане, передает корреспондент УНН.

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"Иордания была первой страной в регионе, которую я посетил как Верховный представитель Европейского Союза. Но это было более двух лет назад. Это было в феврале, как раз перед началом пандемии. И теперь я приезжаю сюда посреди войны и с перспективой продовольственного кризиса, который вызовет голод во многих странах мира. Можно сказать, что чума, война и голод — перед нами тройка всадников Апокалипсиса. И до определенного момента так и есть", - сказал Боррель.

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По его словам, за последние два года мир стал гораздо более беспокойным, и партнерство с Иорданией, по мнению Высокого представителя, поможет справиться с этими проблемами и вызовами.

Напомним

Как писал УНН, в ОП говорят, что мировое сообщество должно помочь Украине разблокировать морские порты и ускорить поставки оружия для ВСУ. В противном случае будет продовольственный кризис, который провоцирует россия, а кремль будет продолжать шантажировать весь мир.