Зеленский заявил, что Украина де-факто уже стала частью ЕС

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в палате депутатов Люксембурга, передает УНН.

Цитата

"Должны показать, что европейское единство превалирует какие-либо сомнения в способности Европы защищать свои ценности. Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, который отвечает полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?" - сказал Зеленский.

Детали

Президент верит, что Люксембург, как одна из основательниц объединенной Европы, поддержит сначала кандидатство для Украины, а впоследствии и членство в Европейском Союзе.

"Уверен, что ваши специалисты и компании присоединятся к проекту восстановления Украины после войны. И это будет самый масштабный экономический проект в Европе для нашего поколения", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский пригласил в Киев премьер-министра Люксембурга.

"Господин премьер-министр! Я приглашаю вас посетить нашу столицу, Киев, чтобы мы могли в деталях обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Будем рады услышать и ваше выступление в нашем парламенте – в Верховной Раде Украины", - сказал Зеленский.

Дополнение

В Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что запрос Украины на вступление в ЕС будет рассмотрен уже в июне.

9 мая Украина официально передала Европейской комиссии финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС. Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и находится на стороне Европейского Союза.