Со спутника очень хорошо видно, как флот рф блокирует украинские порты - глава дипломатии ЕС.

КИЕВ. 2 июня. УНН. Блокировку россией украинских портов можно хорошо рассмотреть со спутника. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам 14-го Совета ассоциации ЕС-Иордания в Аммане, передает корреспондент УНН.

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"В свете очень конкретных и разрушительных последствий войны, глобальный продовольственный кризис является третьей лошадью Апокалипсиса, которую путин запустил своей атакой на украинский народ, блокировкой украинских портов. Со спутника очень хорошо видно, как российский флот блокирует украинские порты со множеством кораблей, ожидающих, чтобы забрать нужную людям пшеницу", - сказал дипломат.

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Боррель отметил, что россия продолжает накапливать в Украине свои войска, уничтожая украинские элеваторы и обстреливая поля.

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Как писал УНН, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта, и как первый шаг россии должно отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности.