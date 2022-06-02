Байден допускает покупку российской нефти Евросоюзом по ограниченной цене - CNN

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент США Джо Байден допускает, что Европейский Союз сможет покупать российскую нефть по цене ниже рыночной вместо того, чтобы полностью от нее отказаться. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

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"У нас сейчас возникает проблема — Европа, которая решает еще больше сократить закупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", – сказал Байден.

Детали

Президент США отметил, что у россии сейчас "чрезвычайная потребность" продать нефть, из-за западных санкций, поэтому ее можно будет приобрести по цене ниже той, которую сейчас генерирует рынок. Кроме того, добавил он, снижение стоимости бензина из-за происходящих событий "маловероятно в ближайшей перспективе".

Отвечая на вопросы журналистов после виртуальной встречи с крупными производителями детского питания, Байден сказал, что один он мало что может сделать, чтобы снизить высокие затраты.

"Например, мы имеем миллионы тонн пшеницы, которая не может выйти (из портов – ред.) и попасть на рынок. Из-за этого все стоит так много денег — от буханки хлеба до недостатка продовольствия по всему миру. То же и с бензином", — объяснил президент США.

В итоге Байден сказал, что вместо прямых действий, направленных на снижение цен на газ или продукты питания, он стремится облегчить финансовое бремя в других сферах, таких как лекарства и уход за детьми.

Ранее

В понедельник, 31 мая, лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. В настоящее время ОПЕК+ работает над тем, чтобы компенсировать падение добычи нефти в рф.