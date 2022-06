Швеция передаст Украине военную помощь на 95 млн евро

КИЕВ. 2 июня. УНН. Швеция передаст Украине четвертый пакет военной помощи на 95 млн евро, в который вошли противокорабельное и противотанковое оружие. Об этом в Twitter сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, информирует УНН.

Цитата

"Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и 12,7-мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также содержит финансовый взнос в ВСУ. Общая сумма составляет более 95 млн евро. Война россии против Украины должна прекратиться!" – написала Линде.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to . This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against must stop!