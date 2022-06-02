Официально: послы ЕС согласовали шестой пакет санкций против рф

КИЕВ. 2 июня. УНН. Комитет послов стран-членов Европейского союза (Coreper) наконец смог утвердить шестой пакет санкций относительно рф с эмбарго на нефть. Об этом сообщила в четверг пресс-служба французского председательства в Совете ЕС, пишет УНН.

Цитата

“COREPER II утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного Совета Европы от 30 и 31 мая”, — сообщили в председательстве.

Детали

Сообщается, что шестой пакет значительно расширяет санкции против россии на новые сферы и предусматривает, в частности, санкции против сотрудников службы безопасности и военного аппарата, связанных, в частности, с массовыми убийствами в Буче, предприятий промышленного и технологического сектора, связанных с российской агрессией, олигархов и субъектов российской пропаганды и членов их семей.

Также пакет включает запрет на импорт нефти из россии морем.

“Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. В ближайшее время он будет дополнен запретом на импорт нефти из России по трубопроводу”, — сообщили в пресс-службе.

Также предусмотрены:

— Отключение от системы Swift трех российских банков, в том числе Сбербанка, и белорусского банка.

— Продление запрета на экспорт в россию, в частности, химической продукции и высокотехнологичных товаров.

— Запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору.

— Запрет трех российских СМИ, занимающихся распространением пропаганды.

— Запрет консультационных услуг для российских операторов.

“Этот пакет санкций будет принят Советом в письменной форме с целью его публикации завтра в Официальном журнале ЕС”, — заявили в председательстве.

Напомним

Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности по частичному нефтяному эмбарго против россии, позволив “временные” поставки через трубопроводы.