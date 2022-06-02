Турция, Украина, россия и ООН подготовили “дорожную карту” для обеспечения водного коридора для зерна - Anadolu

КИЕВ. 2 июня. УНН. Турция, Украина, страна-оккупант, а также ООН подготовили “дорожную карту” для обеспечения коридора по выводу судов с зерном из нашей страны. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Anadolu, передает УНН.

Детали

Согласно информации, полученной Anadolu из дипломатических источников, Турция якобы уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из рф, Украины и ООН, подготовлена некая “Дорожная карта”, которая обеспечит функциональность “Зернового коридора” под эгидой всемирной организации, пишет издание.

Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей “Дорожной карты”. В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра, пишет издание.

Сообщается что механизм якобы “позитивно воспринимают в рф и Украине”.

Центр, который по информации источников должен “регулировать взаимодействие между россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН”, планируется создать в Стамбуле.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируют вывезти 20 млн тонн зерна.

Ранее

Как писал УНН, Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта, и как первый шаг россии должно отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности.