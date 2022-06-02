КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии присоединиться к масштабной инициативе United 24. Об этом Глава государства заявил во время онлайн-участия в Международном форуме безопасности GLOBSEC, передает УНН.

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“Я призываю вас ознакомиться с тем, как работает первый элемент будущей инфраструктуры. Фандрейзинговая платформа, позволяющая аккумулировать средства из разных источников для разных нужд, в том числе оборонных, инфраструктурных, медицинских, социальных. Каждый и каждая без всякой бюрократии могут сами определить, как помочь государству, нуждающемуся в этом”, – заявил Президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, что Украина уже работает над масштабной инициативой United 24. Это система инструментов, которые смогут, когда будут полностью построены, защищать не только наше государство, но и другие народы от угрозы вооруженной агрессии, от стихийного бедствия и всего того, что может разрушить жизнь.

“Мы стремимся сделать так, чтобы за 24 часа каждое государство, нуждающееся в помощи, могло ее получить. На сегодняшний день в мире нет такого инструмента, к сожалению. Хотя очевидно, что есть необходимость в нем”, – добавил Зеленский.

Постепенно планируется добавить в United 24 другие инструменты. Дипломатические инструменты, санкционные, технические. Это позволит существенно обновить существующую глобальную архитектуру безопасности.

“Итак, обратите внимание на украинские предложения. Но не забывайте, что нас всех пытается уничтожить государство, для которого что угодно – это оружие или путь для агрессии. В том числе и ваш мирный и прекрасный Дунай”, – подчеркнул глава государства.

Дополнение

17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об инициативе основания национального бренда "United 24" для объединения усилий международных партнеров в поддержке украинского государства.

Звезда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым послом глобальной инициативы UNITED 24 для помощи Украине.