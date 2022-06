"Распространяли пропаганду и кремлевские наративы": Европарламент запретил работу лоббистов из россии

КИЕВ. 2 июня. УНН. Представителям российских компаний запрещено посещать помещение Европейского парламента. Такое решение принято с целью не допустить распространения пропаганды и кремлевских нарративов по вторжению россии в Украину. Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола на странице в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

"Сразу же представители российских компаний больше не имеют права присутствовать в помещении Европейского парламента. Мы не должны позволить им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину. Мы останемся единственными и сильными против автократов", - написала она.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.