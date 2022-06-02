США ввели новые санкции против россии: в списке Захарова, яхты и сталелитейная компания

КИЕВ. 2 июня. УНН. Госдепартамент США и Казначейство в четверг объявили о новых санкциях, которые вводятся в отношении российских чиновников, яхт и предприятий, пишет УНН.

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“Сегодняшние действия направлены против связанного с Кремлем яхтенного брокера, нескольких видных российских государственных чиновников, а также близкого соратника путина и управляющего деньгами Сергея Ролдугина, который является хранителем офшорных богатств президента путина”, — сказано в пресс-релиз, опубликованном в четверг казначейством.

Детали

Так, Госказначейство наложило санкции на яхты Graceful под российским флагом и Olympia под флагом Каймановых островов, которые связывают с путиным.

Под действие OFAC также попали еще две яхты, связанные с путиным, — Shellest и Nega, которые принадлежат российской компании Некоммерческое партнерство “Возрождение морских традиций” (НП “Возрождение морских традиций”) и ее российской дочерней компании Общество с ограниченной ответственностью “Гелиос” (ООО “Гелиос”) соответственно.

США наложили санкции в общей сложности на семь яхт, а также три самолета.

Кроме того, Минфин добавил в список 71 компанию из россии и беларуси. В частности, под санкциями оказалась российская сталелитейная и горнодобывающая компания “Северсталь”.

Среди чиновников, внесенных в “черный список” — вице-премьер — руководитель аппарата правительства рф Дмитрий Григоренко, глава Минэкономики рф Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, официальный представитель мид рф Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Комитет послов стран-членов Европейского союза (Coreper) наконец смог утвердить шестой пакет санкций относительно рф.