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На Востоке Украины ежедневно погибает до 100 человек, еще 500 получают ранения – Зеленский

На Востоке Украины ежедневно погибает до 100 человек, еще 500 получают ранения – Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 июня. УНН. На Востоке Украины ежедневно погибает около 100 человек, еще от 450 до 500 получают ранения из-за российской вооруженной агрессии. Об этом во время онлайн-выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“На Харьковском направлении у нас есть сегодня мощные шаги вперед. На Востоке нашего государства очень сложная ситуация: до 100 человек на Востоке государства, где россия собрала все свои войска сегодня, погибает каждый день. И около нескольких сотен человек – 450-500 человек ранены ежедневно. Там идет битва за все наши ценности. После деоккупации Киева и других областей война продолжается. Еще сотни семей не дождутся близких”, – отметил Президент.

Дополнение

Ситуация на Донетчине остается напряженной, российские оккупанты обстреливают всю линию фронта – сегодня погибли семь человек, еще 10 получили ранения разной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, война
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