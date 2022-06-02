Кулеба просит у партнеров больше тяжелого вооружения образца НАТО, особенно 155-го калибра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Украине сегодня нужно больше тяжелого вооружения образца НАТО, чтобы отбросить назад российскую армию. Речь в особенности о 155-м калибре. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к форуму GLOBSEC 2022 в Братиславе, пишет УНН.

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“Несмотря на все трудности и при вашей последовательной поддержке, Украина по-прежнему стоит обеими ногами на земле. Очень дорогой ценой мы выиграли ряд важных сражений. Сейчас война бушует на юге Украины и на востоке, где бои особенно кровопролитны и тяжелы. Сотни тысяч храбрых украинцев сражаются с российской армией, но нам необходимо оснастить их должным образом, чтобы превзойти огромное преимущество России в артиллерии. Вот почему нам срочно нужно больше тяжелого вооружения по образцу НАТО для наших военных, чтобы отбросить русских назад. Особенно 155-го калибра”, — сказал министр, призвав партнеров о помощи в кратчайшие сроки.

Детали

Он подчеркнул, что на сегодня единственным способом заставить россию вернуться за стол переговоров является победить ее на поле боя.

Также, по словам дипломата, на фоне того, как война тянется уже четвертый месяц, на Западе идет дискуссия о том, какими должны быть военные цели в этой войне.

“Прежде всего, я хочу четко заявить, что именно Украина и народ Украины будут определять цели этой войны. Мы ведем справедливую оборонительную войну против захватчиков, которые пришли на нашу землю, чтобы буквально уничтожить нас, лишить нас нашей идентичности и права на существование...Поэтому мы боремся не за политические или экономические цели, а за право нашего народа на жизнь. Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо для выживания и победы”, — заявил Кулеба.

Он призвал союзников и партнеров отказаться от “двусмысленных формулировок” и четко сформулировать цели.

“Это верно, что россия не должна победить, а Украина не должна проиграть. Но почему бы нам не поставить позитивную и четкую цель в трех словах: Украина должна победить. Когда мы все четко поставим эту цель, пути ее достижения тоже станут гораздо более ясными”, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он также напомнил о некоторых заявлениях в западных кругах с предложением уступить украинские территории путину или пойти на другие уступки, которые, по их мнению, умиротворят российского диктатора.

“Подобные предложения являются непродуманными и ведут к новой войне, а не прокладывают путь к миру... россия хочет физически уничтожить Украину и убить как можно больше украинцев. При таком выборе единственный выход — заставить путина потерпеть поражение”, — добавил министр.

Ранее

Как писал УНН, новый пакет военной помощи США для Украины будет включать в том числе РСЗО HIMARS и боеприпасы к ней.