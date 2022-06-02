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Мы не закрываем дверь прямо перед их носом: Германия поддержала статус кандидата в ЕС для Украины

Мы не закрываем дверь прямо перед их носом: Германия поддержала статус кандидата в ЕС для Украины

Анналена Бербок

КИЕВ. 2 июня. УНН. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом УНН пишет со ссылкой на Handelsblatt.

Цитата

“Сейчас мы находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать в соответствии с прежней формулой. Это означает, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении. А в отношении Украины нужно четко указать: "вы являетесь частью Европы". Необходимо сказать: «вы являетесь частью ЕС”, — заявила Бербок.

Детали

Несмотря на это, министр иностранных дел государства исключает быстрое вступление Украины в ЕС.

“Здесь не может быть скидки. Но в данный момент мы, как Европейский союз, должны вместе закрепить курс, что мы не закрываем дверь прямо перед их носом”, — добавила Бербок.

Добавим

Ранее Бербок призвала страны Европейского Союза продолжать оказывать постоянную и последовательную поддержку Украине в борьбе с россией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия
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