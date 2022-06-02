Федоров потролил россиян с их оригинальными цифровыми решениями

КИЕВ. 2 июня. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров оценил новое российское приложение, которое должно позволить гражданам показывать водительское удостоверение в виде QR-кода. Министра заинтересовало, каким образом его должны устанавливать пользователи, пишет УНН.

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“В рф громко заявили, что запускают приложение, которое позволит гражданам показывать водительское удостоверение в виде QR-кода. Что могу сказать, удачи! Уверен, что с неработающим AppStore и PlayMarket их приложение скоро станет мегапопулярным”, — заметил Федоров.

Детали

Он порекомендовал сбросить русским в записи первый Diia Summit, ведь “там еще есть много идей”.

Напомним

Ранее Apple прекратила продажу всей линейки техники на официальном онлайн-магазине в россии.