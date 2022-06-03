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Канцлер Австрии предупредил о пренебрежении миграционным вопросом во время войны в Украине

Канцлер Австрии предупредил о пренебрежении миграционным вопросом во время войны в Украине

КИЕВ. 3 июня. УНН. Канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая на конгрессе Европейской народной партии в Роттердаме, предупредил, что вопрос миграционной политики не следует оставлять в стороне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Мы должны быть очень осторожны, чтобы эта невероятно драматическая война не скрыла многих других проблем безопасности", – сказал он участникам конгресса.

Детали

По словам Нехаммера, такие проблемы, как незаконная миграция, терроризм и организованная преступность, в Европейском Союзе остаются. 

Он подчеркнул, что многие будут злоупотреблять текущим вниманием к Украине, добавив, что Австрия приняла 75 000 украинцев, бежавших от войны в стране,  и до 17 000 заявлений о предоставлении статуса беженца из таких стран, как Иран и Афганистан.

"Если вы посмотрите, как они попали в Австрию, вы придете к драматическому осознанию: большинство из них не зарегистрировано", – сказал Нехаммер.

Напомним

5,3 миллиона граждан Украины уехали в страны ЕС с начала российского полномасштабного вторжения. По данным Frontex, в последние недели в Украину возвращается больше людей, чем оставляет.

Источник: УНН
Теги: Украина, беженцы, война, Австрия
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