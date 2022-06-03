100 дней несокрушимости: в Минобороне рассказали, как Украина борется с российскими захватчиками

КИЕВ. 3 июня. УНН. Уже 100 дней Украина сопротивляется полномасштабному вторжению россии. Оккупанты цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны в Facebook.

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"100 дней – это просто дата в календаре, условная психологическая отметка в мирной жизни. Но с 24 февраля 2022 года мы ведем отсчет к Победе над российскими захватчиками. Теперь на 100 дней ближе к завершению великой освободительной войны Украинского народа против российских нападающих. Мы показали, что украинцы – самая храбрая нация, а наша армия – одна из сильнейших! Защитники и защитницы решительно отражают вражеские атаки, уничтожают путинскую орду, проводят контрнаступательные действия, несмотря на превосходство агрессора в вооружении и живой силе", - говорится в сообщении.

Детали

В Минобороны отметили, что благодаря небывалому движению сопротивления гражданского населения и отваги военных, враг не смог захватить Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.

"У нас есть герои-воины, есть города-герои, а ныне, в 100-й день борьбы за свободу, можем сказать: Мы – страна-герой. Сейчас Украину защищают украинцы со всех уголков мира. От Львова до Харькова, от Вашингтона до Токио! Вокруг сильной духом украинской нации объединились сильнейшие государства мира", - сообщили в ведомстве.

Также в МОУ отметили, что весь мир убедился, что российская власть и армия – не высокотехнологичное войско, а сборище убийц, мародеров и насильников, которые обязательно сядут на скамью подсудимых. Не игрок геополитики, а энергетический и продуктовый террорист, телами солдат которого устлана наша земля.

"За 100 дней борьбы, мы прошли путь создания нации больший, чем за последние 100 лет", - подытожили в Минобороны.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 30 950 оккупантов.