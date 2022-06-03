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Глава Еврокомиссии едет к Макрону поговорить о помощи Украине

Глава Еврокомиссии едет к Макрону поговорить о помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Украину, на фоне того, как проходит 100 дней с момента полномасштабного вторжения рф в страну. И сегодня такую поддержку обсудит в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет УНН.

Цитата

"100 дней назад россия развязала неоправданную войну против Украины. Храбрость украинцев вызывает наше уважение и восхищение. ЕС поддерживает Украину. Сегодня в Париже я обсужу с Эммануэлем Макроном текущую и будущую поддержку страны со стороны ЕС", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

В Еврокомиссии указали, что за 100 дней войны ЕС поддержал Украину почти 100 разными способами. Это включает в себя, среди прочих:

  • Санкции — чтобы ослабить способность Кремля финансировать войну
  • Экстренная макрофинансовая помощь — чтобы поддержать украинское правительство и бюджет
  • Пути солидарности — чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис и позволить Украине экспортировать свое зерно
  • Следственные действия – чтобы помочь Украине расследовать военные преступления, совершенные россией
  • Платфрма восстановления — обязательство полностью восстановить Украину после войны
Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Франция, Украина, война, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен
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