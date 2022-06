Глава Еврокомиссии едет к Макрону поговорить о помощи Украине

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поддерживает Украину, на фоне того, как проходит 100 дней с момента полномасштабного вторжения рф в страну. И сегодня такую поддержку обсудит в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет УНН.

Цитата

"100 дней назад россия развязала неоправданную войну против Украины. Храбрость украинцев вызывает наше уважение и восхищение. ЕС поддерживает Украину. Сегодня в Париже я обсужу с Эммануэлем Макроном текущую и будущую поддержку страны со стороны ЕС", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.



The EU stands with Ukraine.



Все в Париже, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country.