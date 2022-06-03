ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против рф: какое нефтяное эмбарго внутри

КИЕВ. 3 июня. УНН. Совет ЕС сегодня, 3 июня, принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против россии и беларуси за полномасштабное российское вторжение в Украину. Так, предусмотрено частичное нефтяное эмбарго против рф - отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов, с "временным" разрешением транспортировки по трубопроводам, сообщается на сайте евроинститута, пишет УНН.

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"С сегодняшним пакетом мы усиливаем ограничение способности кремля финансировать войну, вводя новые экономические санкции. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и этим сокращаем огромный источник доходов для россии. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также накладываем санкции на виновных в зверствах, имевших место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно способствующих военной пропаганде президента путина", - сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Детали

Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать россии продолжить агрессию.

Нефть

ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев других продуктов нефтепереработки.

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства-члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из россии и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Речь идет, в частности, о Венгрии, о которой сообщалось ранее.

Более того, Болгария и Хорватия также получат временные исключения относительно импорта российской морской нефти и вакуумного газойля соответственно.

Отключение от SWIFT новых российских и белорусских банков

ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк "Сбербанк", Московский кредитный банк и Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Вещание

ЕС останавливает вещание в ЕС еще трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный ТВ Центр". "Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду с целью дестабилизации соседних с россией стран, а также ЕС и его государств-членов", - пояснили в Совете ЕС.

Согласно Хартии основных прав, эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, то есть исследования и интервью.

Экспортные ограничения

ЕС расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Такие дополнения в санкционный список включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, способствующих технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности россии. Это включает 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Консалтинговые услуги

ЕС запретит предоставление в россию бухгалтерских, PR- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

Индивидуальные санкции

Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции против дополнительных физических и юридических лиц: лиц, ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, лиц, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников под санкциями, а также компаний, занимающихся обороной, и финансовой организации.

При этом указано также, что "Европейский Союз непреклонен в своем стремлении помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее".

Соответствующие правовые акты вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

Европейский Союз в шестом санкционном пакете против рф отказался от санкций против главы рпц кирилла, чтобы успокоить Будапешт.

Также не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. О новых санкциях договаривались около месяца. Камнем преткновения и здесь стала позиция Венгрии.

Для введения санкций необходима единая позиция всех 27 стран-членов ЕС.