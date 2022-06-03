Резников: рф строит оборону на юге, пытаясь перевести войну в "затяжную фазу"

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что, по его мнению, кремль пытается перевести войну в "затяжную фазу", строя эшелонированную оборону на временно занятых территориях на юге страны, сообщает УНН из ссылкой на Reuters.

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"кремль пытается перевести войну в затяжную фазу", – заявил Резников на форуме GLOBSEC 2022 в Братиславе по видеосвязи.

"Вместо наступления российские войска строят эшелонированную оборону" в южных оккупированных районах, прежде всего в Херсоне, сказал он.

Детали

Резников также затронул вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО. Он заявил, что НАТО следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине де-факто, а не де-юре членства в Альянсе при обсуждении своей стратегии на следующие 10 лет на саммите в июне.

"Я думаю, что если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей в этой стратегии", – сказал Резников.

"Украина также будет частью стратегии, потому что мы также являемся частью восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточного фланга ЕС. Я думаю, что это будет беспроигрышная ситуация для всех стран", - добавил Резников.

Дополнение

В Херсонской области вражеские войска продолжают пытаться удерживать занятые позиции. В частности, боевые действия идут на границе Николаевской и Днепропетровской областей и в Бериславском районе, указывают в ОГА.