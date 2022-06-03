В рф заговорили о смертной казни, чтобы поднять ставки на переговорах – советник главы МВД

КИЕВ. 3 июня. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что у россии появилась новая линия информационной войны – смертная казнь для украинских военных. По его словам, именно эта информационная волна очень опасна для нас, передает УНН.

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"Новая линия информвойны, которую запустили россияне - смертная казнь для украинских военных. К сожалению, в отличие от ядерной угрозы, которая является чистым блефом, эта информационная волна очень опасна для всех нас. Чего добиваются россияне? (...) Им нужно поднять ставки в переговорном процессе", - отметил Денисенко в Facebook.

"Судя по всему, в относительно короткий период времени будет принято несколько решений о казни наших военнослужащих (хотя с казнями будут тянуть). И дальше россияне начнут игру на поднятие ставок, понимая, что в Украине начнется серьезная предательская дискуссия. Мы должны быть морально готовым к такому развитию событий и уже сейчас продумывать алгоритмы реакций", - написал он.

Детали

Денисенко отметил, чего в іелом, по его мнению, добивается российская верхушка:

1. Им нужно своему избирателю, а также на информационных рынках Индии, Китая, Ближнего Востока и т.д. показать картину военных преступлений украинцев и перебивать тему зверств в Буче.

2. Им нужно объяснять избирателю, что они так долго делают в Украине. И одной из линий объяснений станет подогрев ненависти к "укрофашистам".

3. Им необходимо поднять ставки в переговорном процессе. Линия: Суд "днр" решил и мы не можем вмешаться в эти процессы, может стать одной из доминирующих. Правда, это ломает планы по быстрой аннексии, но оттяжка этого процесса на несколько месяцев не является критичной для россии.

Напомним

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричард Мур заявил, что знал о возможности массовых казней жителей Украины российскими военными.