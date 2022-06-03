О разрешении экспорта из рф в рамках соглашения по разблокированию продовольствия из Украины еще нужно говорить - ООН

КИЕВ. 3 июня. УНН. Для заключения соглашения о разрешении экспорта из рф в рамках предполагаемых договоренностей о возобновлении экспорта украинских продуктов питания необходимы дополнительные переговоры, заявил в пятницу кризисный координатор ООН по Украине Амин Авид, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"В принципе россия согласилась с этим, однако должны быть проведены дополнительные переговоры, чтобы также… облегчить экспорт из россии", — заявил Амин Авад на онлайн-брифинге ООН в Женеве.

Дополнение

На эту тему сегодня были и другие заявления. белорусский правитель александр лукашенко заявил в интервью местной газете "Беларусь сегодня", что его страна готова обсудить возможный транзит украинского зерна через беларусь. "Сейчас все ищут логистику... Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через беларусь, но компромиссы должны быть", — цитирует Лукашенко издание.

Ранее

Из-за блокирования россией портов Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых.

путин недавно поговорил с лидерами Франции и ФРГ, предложил "беспрепятственный экспорт" зерна из Украины за снятие санкций.

западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.