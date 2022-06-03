Соглашение о пользовании двумя храмами в Лавре есть - Ткаченко о возможности предоставить помещение ПЦУ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя возможность предоставить ПЦУ помещение под монастырь в Киево-Печерской Лавре, заявил, что соглашение о пользовании двумя храмами в Верхней Лавре есть, пишет УНН.

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"Что касается ПЦУ и храма в Лавре. У нас действующее соглашение временно с УПЦ о пользовании двумя храмами в Верхней Лавре. Мы стараемся корректно выстраивать диалог как с УПЦ, так и с ПЦУ. Это все же две наши церкви. И в многих случаях нас привлекают в качестве медиаторов. Всегда готовы помочь", - сказал Ткаченко.

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Затронул министр и вопрос возможного сотрудничества с врагом священников Московского патриархата.

"Что касается коллаборантов, или тех, кто помогает оккупационным войскам, независимо от того, к какой церкви он принадлежит. Мы ставим вопрос к нашим правоохранительным органам, чтобы такие уголовные дела были доведены до конца. Несколько таких вещей, насколько я знаю, сейчас существует. Уголовных производств. Но пока официально я точно ничего сказать не могу о ходе расследований", - отметил Ткаченко.

Ранее

Синод ПЦУ просил предстоятеля Эпифания обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.