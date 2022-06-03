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ООН: 323 млн людей могут оказаться на грани голода из-за войны в Украине

ООН: 323 млн людей могут оказаться на грани голода из-за войны в Украине

Дэвид Бизли

КИЕВ. 3 июня. УНН. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что 323 млн человек могут оказаться на грани голода, если война в Украине будет продолжаться и дальше. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление исполнительного директора в Twitter.

Цитата

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID-19 и рост расходов подтолкнули 276 миллионов человек к пределу голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может возрасти до 323 миллионов человек", – написал Бизли.

Раньше

Генсек ООН увидел прогресс в решении продовольственного кризиса из-за войны рф против Украины, но предупредил, что до заключения соглашения еще далеко.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, война
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