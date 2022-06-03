В Минкульте не сомневаются, что Евровидение должно состояться в Украине: сегодня переговоры с Европейским вещательным союзом

КИЕВ. 4 июня. УНН. Нет сомнений, что музыкальный конкурс "Евровидение" в 2023 году должен пройти в Украине. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге, передает УНН.

Ткаченко сообщил, что Украина получила специальный опросник с вопросами, которые необходимо решить для организации Евровидения в Украине.

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"Что касается Евровидения, мы получили уже от Европейского вещательного союза опросник официальный. Собственно, наш публичный вещатель, мы с ними в диалоге по вопросу, который мы должны решить в Украине. У нас сомнений нет, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто не проводил Евровидение во время войны до этого. Сегодня, буквально сейчас, я буду разговаривать с президентом EBU (Европейского вещательного союза – ред.), в том числе обсуждать мы будем этот вопрос. Сейчас ищем совместно с коллегами ответы на наиболее важные, так сказать, условия, выдвигаемые вещательным союзом, но мы думаем, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия возможно должны быть изменены", - рассказал Ткаченко.

Дополнение

Победителем международного песенного конкурса “Евровидения-2022”, который в этом году состоялся в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Группа Kalush Orchestra надеется, что Украина в следующем году сможет принять Евровидение.