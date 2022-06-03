Частичное нефтяное эмбарго, семья пескова и кабаева: ЕС официально опубликовал шестой пакет санкций против рф

КИЕВ. 3 июня. УНН. Европейский союз официально опубликовал шестой пакет санкций против РФ с частичным нефтяным эмбарго. Соответствующие документы появились в Официальном журнале ЕС в пятницу, 3 июня, пишет УНН.



Детали

Что касается индивидуальных санкций, то они применены в отношении дополнительных 65 физических и 18 юридических лиц, включая детей спикера главы кремля Дмитрия Пескова, Елизавета и Николая, а также Алина Кабаева, которая, как указано, "тесно связана с президентом владимиром путиным", Татьяна Навка, жена Пескова, владелец ОАО "Независимая Нефтегазовая компания" Эдуард Худайнатов. При этом главы рпц кирилла в перечне нет. Как сообщали СМИ, его исключили из списка в угоду Будапешту.

Также ЕС налагает санкции на виновных в зверствах, имевших место в Буче и Мариуполе, и запрещает больше дезинформаторов, активно способствующих военной пропаганде путина.

Полный список здесь. Это решение Совета ЕС вступает в силу с даты его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.

Остальные решения, как указано, вступают в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

Так, Совет ЕС сегодня, 3 июня, принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против рф и беларуси за полномасштабное российское вторжение в Украину. Так, предусмотрено частичное нефтяное эмбарго против рф – отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов, с "временным" разрешением транспортировки по трубопроводам.

Также ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк "Сбербанк", Московский кредитный банк и Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

Дополнение

Что входит в шестой пакет санкций ЕС против рф - список.