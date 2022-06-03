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россию отстранили от участия в 42 международных организациях – Кулеба

россию отстранили от участия в 42 международных организациях – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 3 июня. УНН. После полномасштабного вторжения в Украину россию отстранили от участия в 42 международных организациях. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

Цитата

“Благодаря активной дипломатической работе президента Владимира Зеленского, Офиса президента, МИД и украинских дипломатов, профильных министерств с 24 февраля удалось лишить, приостановить или ограничить деятельность россии уже в 42 международных организациях и площадках. От Совета Европы и Совета ООН по правам человека к Всемирной туристической организации и Международному союзу железных дорог”, – сообщил Кулеба.

Напомним

Верховная Рада обратилась в ООН по вопросам образования, науки и культуры с требованием лишить россию статуса государства-члена ЮНЕСКО.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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