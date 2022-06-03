россию лишили нефтяных доходов: Зеленский отреагировал на шестой пакет санкций ЕС против рф

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский публично поблагодарил Европейский Союз за введение шестого пакета санкций против рф, что, в частности, предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть, информирует УНН.

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"Спасибо ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, за решение в поддержку Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, лишив доходов от продажи нефти. Отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит производителей, в частности, аграриев, поможет восстановлению экономики", - отметил Президент в Twitter.

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Дополнение

Ранее 3 июня Европейский Союз официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго.

Что касается индивидуальных санкций, то они применены в отношении дополнительных 65 физических и 18 юридических лиц, куда включены дети спикера главы кремля Дмитрия Пескова, Елизавета и Николай, а также Алина Кабаева, которая, как указано, "тесно связана с президентом владимиром путиным", Татьяна Навка, жена Пескова, владелец ОАО "Независимая Нефтегазовая компания" Эдуард Худайнатов. При этом главы рпц кирилла в перечне нет. Как сообщали СМИ, его исключили из списка в угоду Будапешту.

Также ЕС налагает санкции на виновных в зверствах, имевших место в Буче и Мариуполе, и запрещает больше дезинформаторов, активно способствующих военной пропаганде путина.

И отключение от SWIFT еще относительно 3 российских кредитных учреждений - крупнейшего российского банка "Сбербанк", Московского кредитного банка и Россельхозбанка - и Белорусского банка развития и реконструкции.