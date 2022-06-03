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Шмыгаль призвал международные компании возобновлять свою работу в Украине

Шмыгаль призвал международные компании возобновлять свою работу в Украине

КИЕВ. 3 июня. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал международные компании, которые работали в Украине возобновлять свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает УНН.

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«Хочу обратиться ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально помогать вам. Прекращение работы в Украине — это санкции против нашей экономики. Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее сообщалось, что McDonald's не будет открывать рестораны в Украине до завершения полномасштабной войны, которую начала россия.

Добавим

В мае стало известно, что в Украине перемещено около 520 предприятий в рамках релокации.

Источник: УНН
Теги: бизнес, война, Денис Шмыгаль
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