Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники

КИЕВ. 3 июня. УНН. Кабинет министров Украины выделил 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«Сегодня, 6 июня, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для Службы безопасности», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что проектом распоряжения предусмотрено выделить 510 млн грн Службе безопасности Украины из резервного фонда государственного бюджета для выплаты единовременной помощи раненым военнослужащим и семьям погибших (210 млн грн), а также закупки необходимого вооружения, военного снаряжения и техники (300 млн грн).

Дополнение

В апреле правительство выделило более 119 млрд гривен для Минобороны и 28 млрд для МВД.

Добавим

В Минобороны разъяснили, по какой схеме выплачивают средства военнослужащим.