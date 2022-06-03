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Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники

Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники

КИЕВ. 3 июня. УНН. Кабинет министров Украины выделил 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«Сегодня, 6 июня, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета для Службы безопасности», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что проектом распоряжения предусмотрено выделить 510 млн грн Службе безопасности Украины из резервного фонда государственного бюджета для выплаты единовременной помощи раненым военнослужащим и семьям погибших (210 млн грн), а также закупки необходимого вооружения, военного снаряжения и техники (300 млн грн).

Дополнение

В апреле правительство выделило более 119 млрд гривен для Минобороны и 28 млрд для МВД.

Добавим

В Минобороны разъяснили, по какой схеме выплачивают средства военнослужащим.

Источник: УНН
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