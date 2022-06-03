Правительство планирует восстановить большинство критически поврежденных объектов к осени

КИЕВ. 3 июня. УНН. Задача Кабинета министров Украины, чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, добавив, что сейчас происходит первый этап восстановления, передает УНН.

Цитата

«Сегодня не только 100 дней после начала полномасштабной войны, но также почти два месяца, как российские захватчики были полностью изгнаны из Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей. Наши военные тогда нанесли врагу стратегическое поражение и спасли страну», - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, сразу после этого правительство начало разрабатывать план срочного восстановления критической инфраструктуры и проведение первоочередных некапитальных ремонтов. Собственно, за эти два месяца выделено 2,3 млрд. грн., чтобы выполнить эти ключевые задачи.

«Киевская и Черниговская области получила по 400 млн грн. Харьковская и Сумская области по 250 млн грн. Городу Киеву было выделено 200 млн грн, Житомирской области 100 млн грн, а Николаевской 56 млн грн», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство призвало местные власти по возможности так же выделять средства на восстановление.

Шмыгаль напомнил, что, например, руководство Киева присоединилось к программе восстановления Правительства, выделив средства из местного бюджета на восстановление разрушенного жилья и объектов инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве начали восстанавливать поврежденные оккупантами дома, выделено 600 млн грн

«Нужно понимать, что сейчас происходит первый этап восстановления. Оцениваются убытки, составляется техническая документация проектов, ремонтируются критически важные объекты. Задача Правительства — чтобы к осени большинство поврежденных критических объектов было восстановлено. Чтобы все граждане на деоккупированных территориях были с водой, газом, светом. Там, где это возможно, мы отремонтируем школы, детские сады и больницы. В четырех полностью деоккупированных областях у нас сейчас готовится восстановление 83-х больниц, 59-ти детских садов, 122-х школ», – рассказал Шмыгаль.

Прем’ер-министр отметил, что крупные проекты восстановления начнутся сразу после победы в войне, начатой ​​рф.

«Вместе с европейскими партнерами и нашими союзниками со всего мира мы будем не просто восстанавливать разрушенное. Будем строить полностью новую страну, новую инфраструктуру, новую экономику. Но сейчас цель номер один — наша победа, и на этом концентрируем все ресурсы», – сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербия поможет отстроить разрушенные города Украины

Дополнение

На восстановление разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится примерно 10-20 лет.