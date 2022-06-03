Кабмин поддержал решение правительства Японии об увеличении льготного кредита на 500 млн долл

КИЕВ. 3 июня. УНН. Кабинет министров Украины поддержал решение Правительства Японии об увеличении льготного кредита на 500 млн долл. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

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«Сегодня, 3 июня 2022 г., Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Соглашение с Правительством Японии об увеличении суммы льготного кредита на 65 млрд японских иен (приблизительно 500 млн долл США) в пределах ранее подписанного Соглашения. Общая сумма кредита теперь составит около 600 млн дол США», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что решение о предоставлении Украине льготного кредита Правительством Японии принято в связи с развертыванием россией широкомасштабной агрессии против Украины и введением военного положения. Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации и экономического восстановления в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и т.д.

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«Срок погашения кредита по Соглашению предусматривается 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет; процентная ставка – 1% годовых; период доступности средств – 1 год с даты вступления в силу кредитного договора», - отмечается в сообщении.

Так, 24 мая Украина уже получила по указанному Соглашению 13,0 млрд японских иен (примерно 100 млн долл США).

Минфин сообщает, что соглашением между Правительством Украины и Правительством Японии определены договоренности, основные условия и направления использования кредита Японского агентства международного сотрудничества в форме софинансирования вместе с Дополнительным кредитом на политику развития «Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления» Международный банк реконструкции и развития.