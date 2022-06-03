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Правительство повысило предельный возраст пребывания на службе среднему и старшему начальствующему составу ОВД

Правительство повысило предельный возраст пребывания на службе среднему и старшему начальствующему составу ОВД

КИЕВ. 3 июня. УНН. Кабинет Министров Украины повысил предельный возраст пребывания на службе с 45 лет до 55 лет лицам среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Внесены изменения в Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, в частности, увеличен лицам среднего и старшего начальствующего состава предельный возраст пребывания на службе с 45 лет до 55 лет», - написал Мельничук.

Детали

По его словам, также предоставлена ​​возможность лицам рядового и начальствующего состава разделять отпуска на части, урегулирован порядок прохождения указанными лицами аттестации и порядок временного занятия ими должностей в случае предоставления длительных отпусков, в том числе социальных.

Дополнение

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал более 250 новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена на водительские права.

Источник: УНН
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