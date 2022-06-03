Исключение из санкционного списка патриарха кирилла показывает пределы внешней политики ЕС - Боррель

КИЕВ. 3 июня. УНН. Исключение из санкционного списка патриарха кирилла показывает пределы внешней политики Европейского союза, основанной на единогласии всех 27 членов блока. Об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter, пишет УНН.

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“Исключение (из санкционного списка — ред.) патриарха Кирилла показывает пределы внешней политики, основанной на единогласии. Религиозные лидеры не должны быть ограждены от ответственности за поддержку путинской войны”, — написал Боррель, комментируя принятие шестого пакета санкций против россии.

Добавим

Так, Совет ЕС сегодня, 3 июня, принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против рф и беларуси за полномасштабное российское вторжение в Украину.

Так, предусмотрено частичное нефтяное эмбарго против рф — отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других нефтепродуктов, с “временным” разрешением транспортировки по трубопроводам.

Также ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения — крупнейший российский банк “Сбербанк”, Московский кредитный банк и Россельхозбанк — и Белорусский банк развития и реконструкции.

Дополнение

Что входит в шестой пакет санкций ЕС против рф — список.