Украина будет продолжать добиваться санкций для кирилла - МИД
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина будет настаивать на наложении санкций на патриарха рпц кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.
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“Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность”, — заявил спикер дипведомства.
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По его словам, всего украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.
“Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии россии против Украины. Российский режим, принесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность”, — подчеркнул дипломат.
Напомним
Дипломаты Европейского Союза 2 июня окончательно одобрили шестой пакет санкций блока против россии за вторжение в Украину.
По данным СМИ, послы ЕС согласились исключить патриарха рпц правила из предложенного ЕС списка лиц, на которых распространяются санкции, из-за позиции Венгрии.