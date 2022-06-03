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Украина будет продолжать добиваться санкций для кирилла - МИД

Украина будет продолжать добиваться санкций для кирилла - МИД

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина будет настаивать на наложении санкций на патриарха рпц кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность”, — заявил спикер дипведомства.

Детали

По его словам, всего украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

“Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии россии против Украины. Российский режим, принесший столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность”, — подчеркнул дипломат.

Напомним

Дипломаты Европейского Союза 2 июня окончательно одобрили шестой пакет санкций блока против россии за вторжение в Украину.

По данным СМИ, послы ЕС согласились исключить патриарха рпц правила из предложенного ЕС списка лиц, на которых распространяются санкции, из-за позиции Венгрии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, санкции, Украина
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