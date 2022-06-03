Генерала Дворникова отстранили от командования в “битве за Донбасс” — CIT

КИЕВ. 3 июня. УНН. Главного командующего российского вторжения в Украину генерала Александра Дворникова отстранили от командования. Об этом заявил основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, пишет УНН.

Цитата

“Мы знаем, что сейчас да, его сменили. Сейчас командующий восточным военным округом стал во главе всей битвы за Донбас, войны, так как Восточный военный округ видимо более боеподготовлен и, видимо, показывает лучшие результаты”, — говорит Левиев.

Детали

Речь о генерале Геннадие Жидко, бывшем командующим Восточным военным округом, который сегодня является замминистра обороны рф по военно-политической работе.

“Возможно имеет место быть обычная ротация командующего состава, как было с российской операцией в Сирии. Это не говорит о том, что Путин точно не доволен Дворниковым и тем, как битва за Донбасс идет. Это может быть обычная ротация”, — говорит основатель CIT.

Ранее

Как писал УНН, американское издание The New York Timesсо ссылкой на американских чиновников сообщило, что Дворникова в последнее время не видели на фронте, из чего журналисты пришли к выводу, что его отстранили от командования вторжением в Украину.

Контекст

В апреле стало известно о том, что россия на фоне отступления от Киева и признанных самим кремлем существенных потерь в ходе боевых действий сменила командующего “операцией” в Украине.

Новым командующим стал генерал армии Александр Дворников, командующий войсками южного военного округа рф. Подчеркивается, что он приобрел значительный боевой опыт, руководя действиями российских военных в Сирии.