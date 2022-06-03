Зеленский перечислил слова, которые вошли в лексикон украинцев за 100 дней полномасштабной войны

КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении перечислил 100 слов, которые приобрели особое или новое значение для украинцев за 100 дней полномасштабной войны, которую начала рф, передает УНН.

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«В 2014 году россия пришла к нам с одним новым словом «война», 24 февраля россия добавила к этому слову еще одно сделав словосочетание «полномасштабная война». На протяжении ста дней мы находили, получали, видели или хотели стереть другие слова. Их не много, они разные, но отражают, что мы пережили. Среди этих слов есть и новые для нас, и те, которые были забыты еще нашими родителями, но которые пришлось вспомнить нам. Хорошо известны каждому на планете и те, которые всем людям приходится с ужасом помнить. Болезненные слова и те, которые дают нам надежду. Все важны, все будет правильно вспомнить именно сегодня. Сто дней – сто слов», – сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что прежде всего это два слова: «наши герои»

«То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и по сей день обороняют наше государство. А дальше – украинские слова: «паляница», «Вооруженные Силы», «Стугна», «Козак», «Змеиный» и... Конечно, «Чернобаевка» – это одно слово, которое звучало уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах. А еще – иностранные слова, ставшие родными для Украины: «Байрактар​​», «Гарпун», «Хаймарс», «Старлинк», «Жешув» и... Конечно, «лендлиз» – еще одно слово, всего лишь одно, но отражающее 100 дней борьбы, сто дней дипломатии, сто дней поддержки», - сказал Зеленский.

Он назвал и слово, которое отражает нечто важное в украинском характере - «Джавелины», вызвавшие страх у врагов, ибо они не ожидали, что их не спасет броня.

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«Каждый день у нас появлялись слова, которые для каждого и каждой теперь гораздо больше, чем просто слова. Трудные слова. «Гостомель», «Бородянка», «Ахтырка», «Чернигов», «Харьков», «Херсон», «Изюм», «Мелитополь», «Мариуполь» и «Азовсталь». А вместе с ними – «армия», «арта», «морпехи», «пограничники», «разведка», «нацгвардейцы», «полиция», «тероборона», «авиация», «наши героические летчики»... А также слово «призрак». Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых», – рассказал Президент.

Он отметил, что «Боже» – это слово, это обращение звучало не раз.

«Были и слова, которые наш враг хотел стереть. «Волноваха» и «Салтовка», «Попасная» и «Северодонецк». Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как «Буча». И как «Мариуполь». И мы напишем их обязательно рядом со словом «трибунал». Чтобы другие слова – «фильтрация», «депортация», «пытки», «расстрел», «ковровая бомбардировка», «ракетный удар» – обязательно получили ответ. Ответ всего лишь из одного слова – «справедливость». Справедливость, которая станет точкой после временных для нас слов «оккупация», «Мордор», «орки». Конечно, они уйдут из нашего лексикона. Мы точно выгоним их из нашей земли», – сказал Зеленский.

Он рассказал, что были слова, которые давали надежду – «Гуманитарные коридоры» и позволили побороть еще одно страшное слово «блокада».

Зеленский отметил, что мы избегаем слова «беженцы», а с помощью другого слова верим, что у миллионов людей есть будущее.

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«Оно будет дома, в Украине. Это слово «переселенцы». Многое изменилось. Когда слышим слово «Патрон», вспоминаем самого известного сапера Украины. А когда слышим «марафон», понимаем, что это совсем не о спорте. И, конечно, в наш лексикон привнесли очень много смертельно опасных слов. То, что ни один украинец и ни одна украинка никогда не хотели видеть. И чем ни один нормальный человек не может гордиться. «Искандеры», «Калибры», «Солнцепеки», «фосфорные бомбы» и прочее», - сказал Зеленский.

Зеленский заметил, что Украина не увидела их хваленого танка «Армата».

«Думаю, они побоялись нашего нового словосочетания «тракторные войска». И еще одно словосочетание стоит упомянуть – «вторая армия мира». Сначала оно выглядело угрожающе. Потом небезопасно. После Бучи вызвало только сразу. А теперь – разве что горькую улыбку… и цифры вместо слов. Когда видишь каждое утро количество погибших. Количество раненых. Количество обстрелов. Количество ракет. Когда рядом со словом «дети» – каждое утро новая цифра… Появились слова, которые теперь очень часты. Которые звучат ежедневно. Но мы должны сделать так, чтобы для наших детей они не означали того, что они значат сегодня для нас. Чтобы они могли их воспринимать только как историю. Прежде всего это слово «руины». Но также – «сирена», «воздушная тревога», «комендантский час», «блокпост», «колючая проволока». И слово «мины», – рассказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что слова «восстановление», «кандидатство» и «членство», «гарантии», «безопасность», «возвращение», «освобождение» – это слова нашего будущего.

«Это слова о том, что мы сделаем с нашей красной калиной, с нашей славной Украиной. Слова о том, куда следует и всегда будет направляться вражеский военный корабль. О том, что делать с оккупантами, когда кто-то скажет: «Вова!» И, конечно, наше уже народное – «Добрый вечер, мы из Украины. Украины, чья еще не умерла слава и воля. Украины, которой мы говорим: «Слава»! Слава Украине! Слава нации! И каждому известно продолжение – «Смерть врагам!» Ибо есть три слова, ради которых в течение уже ста дней после восьми лет мы боремся: «мир», «победа», «Украина»», - сказал Зеленский.