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Макрон не исключает визита в Киев

Макрон не исключает визита в Киев

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает визита в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Макрон говорил о президенте россии владимире путине, который “совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории”, и в этом контексте упомянул о своем возможном визите в Киев.

Журналисты напомнили ему, что многие европейские коллеги Макрона уже были в Украине.

“Сегодня я ничего не исключаю. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И наконец-то сделать все, чтобы экспортировать из Украины зерновые”, — подчеркнул Макрон.

Также он отметил, что французская армия получит новые самоходные артиллерийские установки Caesar вместо тех, что были отправлены для украинской армии.

“Я просил наших промышленников ускорить производство вооружений, речь идет не только о пополнении наших запасов, а и об укреплении нашей независимости”, — добавил Макрон.

Напомним 

Макрон заявил, что после шестого пакета санкций Европейского Союза против россии нельзя исключать ничего в отношении дополнительных санкций в ближайшие недели.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон
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