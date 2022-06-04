Новости: Политика
4 июня 2022, 03:07 • Юлиана Росковинская • 1560
Трюдо: Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
КИЕВ. 4 июня. УНН. Парламент Канады единогласно поддержал вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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“Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу”, — заявил премьер-министр Канады.
Напомним
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.
Источник: УНН
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