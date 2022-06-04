Зеленский призвал мэров США присоединиться к восстановлению Украины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США призвал их и компании, бизнес, специалистов присоединиться к восстановлению Украины, передает корреспондент УНН.

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"Я верю, что Украина сможет защитить свободу, и тирания непременно проигрывает. Люди снова могут мирно и безопасно жить в украинских городах. И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после войны. Я приглашаю вас – ваши города, ваши компании, ваш бизнес и специалистов – принять участие в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и этим ставят точку в истории тирании", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что благодаря лидерству Соединенных Штатов и поддержке всех партнеров, украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу. Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира.

"Поэтому мы уже предлагаем нашим партнерам приобщиться к восстановлению Украины. Взять шефство над городом, регионом или отраслью, разрушенными российскими ударами. И отстроить их по самым современным технологиям. Это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну, и каждую компанию, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении. Вы можете приобщиться к реализации этого крупного проекта. Это обязательно означает экономический рост, инновации и новые социальные возможности как для нашей страны, так и для ваших городов", - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Правительство планирует восстановить большинство критически поврежденных объектов к осени.

По оценкам, на восстановление разрушенных в результате боевых действий украинских населенных пунктов понадобится примерно 10-20 лет.