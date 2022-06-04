CNN: США, Европа и Великобритания обсуждают план прекращения войны

КИЕВ. 4 июня. УНН. Западные союзники регулярно встречаются, чтобы отработать потенциальные рамки прекращения огня в Украине. Речь идет о США, Великобритании на европейских союзниках, сообщает CNN, пишет УНН.

Как указано, США и их союзники отмечают необходимость урегулирования путем переговоров.

Цитата

"Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные рамки прекращения огня и прекращения войны путем переговоров", - сообщили CNN несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

Детали

Среди тем, как отмечается, "был план из четырех пунктов, предложенный Италией в конце прошлого месяца".

"Эти рамки включают обязательства Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", - сообщается в материале.

"Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины". Официальные лица США и Украины заявили, что США не оказывали давления на Украину, чтобы она придерживалась определенного плана, и не подталкивали их непосредственно к встрече с россиянами", - говорится в сообщении.

Дополнение

Уже 100 дней Украина сопротивляется полномасштабному вторжению россии. Оккупанты цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.