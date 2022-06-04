Зеленский призвал мэров США разорвать побратимство с российскими городами

КИЕВ. 4 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэров США пересмотреть побратимские отношения американских и российских городов. Об этом он сказал во время обращения к участникам 90-й ежегодной конференции мэров США, передает корреспондент УНН.

Президент отметил, что десятки американских городов сохраняют так называемое побратимство с городами российской федерации.

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«Чикаго и Москва. Джексонвилл и Мурманск. Сан-Диего – Владивосток. Олбани и Тула. Что вам дают эти связи? Наверное, ничего. А вот россиянам они позволяют говорить, что она даже после начала такой войны не изолирована. Каждый видит, как воюет российская армия и что она делает с мирными городами Украины. Ее жестокость не отличается от тираний предыдущих времен», - отметил Зеленский.

Детали

Он напомнил, что с 24 февраля россия применила против Украины почти 2,5 тысячи различных ракет. Зеленский выразил уверенность, что многие видели и слышали, что российские солдаты сделали в городе Буче.

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Он отметил, что начало ежегодной конференции мэров Соединенных Штатов в этом году пришлось на сотый день полномасштабной войны россии против Украины.

«Призывайте давить на россию еще больше. Не помогайте ей оправдывать себя. Не храните связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими побратимами», – обратился к мэрам США Зеленский.